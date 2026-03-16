В Самаре осудили сотрудника ОПК за фотографирование самолетных авиадвигателей для СБУ

В Самаре сотруднику ОПК назначили 15 лет колонии строгого режима за фотографирование авиадвигателей для СБУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ России.

Установлено, что в 2023-2024 годах фигурант работал слесарем на одном из предприятий ОПК и из корыстных интересов отправлял сотрудникам СБУ фотографии деталей авиадвигателей, которые затем устанавливались на военно-транспортную авиацию, используемую на СВО. После его задержания было возбуждено уголовное дело о госизмене.

Помимо лишения свободы мужчине был назначен штраф 250 тысяч рублей.