В Самаре девушке перерезали горло и выкинули из собственной машины

Накануне в Самаре убили девушку, после чего выкинули из собственного авто. Об этом сообщает 63.RU.

Ранее девушку обнаружили прохожие на улице Водников. По словам очевидцев, у пострадавшей была перерезана шея. На место происшествия прибыли медики, которые до последнего боролись за жизнь пострадавшей. К сожалению, девушку спасти не удалось.

Как указано в сообщении, пострадавшую выкинули из черного Land Cruiser . Преступник на автомобиле скрылся с места убийства. Позднее угнанный джип нашли в Ленинском районе Самары.

Продолжаются поиски убийцы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело.