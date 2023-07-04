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В Самаре девушке перерезали горло и выкинули из собственной машины
Накануне в Самаре убили девушку, после чего выкинули из собственного авто. Об этом сообщает 63.RU.
Ранее девушку обнаружили прохожие на улице Водников. По словам очевидцев, у пострадавшей была перерезана шея. На место происшествия прибыли медики, которые до последнего боролись за жизнь пострадавшей. К сожалению, девушку спасти не удалось.
Как указано в сообщении, пострадавшую выкинули из черного Land Cruiser . Преступник на автомобиле скрылся с места убийства. Позднее угнанный джип нашли в Ленинском районе Самары.
Продолжаются поиски убийцы.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
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