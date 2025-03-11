В салонах связи откроются банковские отделения

Фото: пресс-служба Мегафона

МегаФон и Промсвязьбанк (ПСБ) приступили к реализации розничного проекта по открытию на базе салонов связи оператора дополнительных офисов банка. Совместная инициатива позволит оператору существенно упростить регистрацию договоров по оказанию услуг связи для клиентов в условиях новых требований законодательства.

Первый дополнительный офис ПСБ открылся во флагманском салоне МегаФона на площади Восстания в Санкт-Петербурге (Лиговский проспект, 43-45А). Теперь в салоне можно не только приобрести телефон или оформить договор связи, но и воспользоваться банковскими услугами — открыть счет, оформить карту, получить консультации по розничным продуктам ПСБ.

Кроме того, сотрудники банка, находящиеся в салоне связи оператора, осуществляют регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС). Для этого необходимо предварительно завести учетную запись на портале Госуслуг, а также провести процедуру ввода и сохранения в ЕБС изображения лица и записи голоса. Вся процедура занимает не более 10 минут.

В соответствии с действующей редакцией закона «О связи», с 1 января текущего года заключение договора об оказании услуг сотовой связи с иностранными гражданами, либо лицами без гражданства осуществляются по новым правилам.

В частности, иностранному гражданину необходимо сделать нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность и получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), а затем — завести аккаунт на Госуслугах и подтвердить его. После этого нужно зарегистрироваться в ЕБС.

Получение СНИЛС требует посещения МФЦ или отделения фонда социального страхования, а для сдачи биометрии необходимо прийти в банк. Оператор связи может активировать приобретенную сим-карту только после того, как проверит сведения об абоненте в Госуслугах и в ЕБС. Проведение всех процедур может занять более двух недель.

Как показывают исследования, до 60% въезжающих иностранцев имеют краткосрочные цели и не планируют оставаться в России более трех месяцев.

Совместная инициатива оператора и ПСБ позволит действующим и новым клиентам МегаФона существенно сократить суммарные временные затраты на оформление договора об оказании услуг связи, объединив сдачу биометрии и активацию сим-карты в один визит.

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