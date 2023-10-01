В Салмачах загорелся хостел, есть пострадавшие

Минувшей ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в жилом массиве Салмачи на улице Мира загорелся хостел. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, пожарные установили, что в кирпичном двухэтажном доме загорелась мансарда на площади 50 квадратных метров. Самостоятельно вышли из здания 14 человек.

Позднее огнеборцам удалось ликвидировать возгорание.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В результате происшествия пострадал 24-летний парень, он отравился продуктами горения, от госпитализации отказался.

Причина пожара устанавливается. Предварительно, к возгоранию привело нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.