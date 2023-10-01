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В Салмачах загорелся хостел, есть пострадавшие
Минувшей ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в жилом массиве Салмачи на улице Мира загорелся хостел. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, что в кирпичном двухэтажном доме загорелась мансарда на площади 50 квадратных метров. Самостоятельно вышли из здания 14 человек.
Позднее огнеборцам удалось ликвидировать возгорание.
В результате происшествия пострадал 24-летний парень, он отравился продуктами горения, от госпитализации отказался.
Причина пожара устанавливается. Предварительно, к возгоранию привело нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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