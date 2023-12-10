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В Салмачах загорелся банный комплекс
Сообщение о возгорании поступило сегодня в 14.22, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, что происходило горение второго этажа и кровли банного комплекса «Банный двор». На момент возникновения пожара внутри находились 8 человек персонала, вышли самостоятельно до прибытия специалистов.
По предварительным данным, никто не пострадал. Посетителей не было.
«В связи с недостаточным обеспечением водоснабжения в 14:52 ранг пожара повышен до №2», – указали в ведомстве.
UPD(15.40). Пожар локализован на площади 300 квадратных метров.
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