В Салмачах загорелся банный комплекс

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 14.22, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что происходило горение второго этажа и кровли банного комплекса «Банный двор». На момент возникновения пожара внутри находились 8 человек персонала, вышли самостоятельно до прибытия специалистов.

По предварительным данным, никто не пострадал. Посетителей не было.

«В связи с недостаточным обеспечением водоснабжения в 14:52 ранг пожара повышен до №2», – указали в ведомстве.

UPD(15.40). Пожар локализован на площади 300 квадратных метров.