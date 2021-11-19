В Салмачах задержали водителя, который рекламировал шаурму с помощью спецсигнала

В отделение ДПС поступило сообщение о том, что в поселке Салмачи водитель на авто грубо нарушает правила дорожного движения, выезжает на встречку, при этом применяет специальные звуковые сигналы, рекламируя шаурму.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД задержали водителя Hyundai. Им оказался 26-летний уроженец Узбекистана.

Фото: соцсети

Его привлекли к административной ответственности за отсутствие ОСАГО, непристегнутый ремень, за установку и использование спецсигнала, нарушение правил обгона, нечитаемые номера и установку с нарушением газобаллонного оборудования.

Подготовлены документы на аннулирование регистрации авто нарушителя за установку незарегистрированного ГБО.

Республиканская Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать ПДД и быть крайне внимательными на дороге.