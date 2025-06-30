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Происшествия 30 июня 2025 19:37

В Салмачах поймали парня и девушку-подростка, которые пытались сбыть партию наркотиков

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В Салмачах полицейские задержали парня с девушкой, которые пытались сбыть партию наркотиков.

Как сообщает прокуратура Татарстана, девушке на момент преступления не было 18 лет, в схему ее втянул парень. В январе на улице Профессора Камая в Казани они нашли свертки с наркотиками массой 71,32 грамма.

В тот же день они сделали закладки в поселке Салмачи, но их задержали. Полицейские изъяли 22 свертка с наркотиками.

Теперь молодые люди предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков, а парень еще и за вовлечение несовершеннолетней в совершение преступления. Возбуждены уголовные дела и направлены в суд на рассмотрение.

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