В Салмачах поймали парня и девушку-подростка, которые пытались сбыть партию наркотиков

В Салмачах полицейские задержали парня с девушкой, которые пытались сбыть партию наркотиков.

Как сообщает прокуратура Татарстана, девушке на момент преступления не было 18 лет, в схему ее втянул парень. В январе на улице Профессора Камая в Казани они нашли свертки с наркотиками массой 71,32 грамма.

В тот же день они сделали закладки в поселке Салмачи, но их задержали. Полицейские изъяли 22 свертка с наркотиками.

Теперь молодые люди предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков, а парень еще и за вовлечение несовершеннолетней в совершение преступления. Возбуждены уголовные дела и направлены в суд на рассмотрение.