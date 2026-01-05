news_header_top
5 января 2026

В «Салавате Юлаеве» объяснили, почему взяли Кузнецова из списка отказов

Фото: пресс-служба ХК СКА

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов пояснил, почему клуб решил заявить нападающего Евгения Кузнецова, взяв его из списка отказов магнитогорского «Металлурга».

По словам функционера, такое решение было принято по спортивным соображениям: тренерский штаб команды считает, что опытный 33-летний форвард сможет помочь команде.

«Тренерский штаб решил, что Евгений нам поможет. У нас неполная линия центральных нападающих. Будем работать над его физической формой. Думаю, тренерский штаб и Виктор Козлов знают, как использовать Кузнецова в любом виде, в любом состоянии», — сообщил Баширов в интервью телеканалу «Матч ТВ».

В текущем сезоне Евгений Кузнецов провел за «Металлург» 15 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами (всего 9 очков).

