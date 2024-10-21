В «Салават Купере» завершают строительство поликлиники на 60 тысяч человек

Фото: t.me/kirmosinfo

В жилом комплексе «Салават Купере» в Казани завершается строительство новой поликлиники, которая сможет обслуживать 60 тысяч человек. В одном здании площадью свыше 10 тысяч квадратов разместятся взрослая и детская поликлиники, женская консультация, травматологический пункт, подстанция службы скорой помощи на пять бригад, сообщает пресс-служба администрации Кировского-Московского районов Казани.

Фото: t.me/kirmosinfo

Строительство новой поликлиники стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение». На данный момент идет процесс оснащения поликлиники необходимым оборудованием и мебелью, проводятся тестовые запуски систем безопасности и сигнализации.

Фото: t.me/kirmosinfo

Параллельно идут подготовительные работы внутри здания: в кабинетах устанавливается мебель, в диагностическом отделении уже функционируют флюорограф и маммограф, продолжается установка сложного медицинского оборудования, включая компьютерный томограф и рентгеновский аппарат. Завершена работа по облагораживанию окружающей территории: положены асфальт и тротуары, установлены защитные экраны и ограждения.

Фото: t.me/kirmosinfo

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, такие как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».