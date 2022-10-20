Новоселы заехали в новый соципотечный дом в «Салават Купере»

20 октября в жилом районе «Салават Купере» в Казани заселили 340-квартирный соципотечный дом №17 по проспекту И. Шакирова. Новостройка возведена за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ.

Новоселье справили работники бюджетной сферы и предприятий, молодые семьи, медицинские работники — получатели грантов, а также дети-сироты.

Дом состоит из четырех подъездов, 17 жилых этажей, общая площадь квартир составляет 20,3 тыс. квадратных метров. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой и датчиками.

С начала этого года в жилом районе «Салават Купере» заселили 20 домов на более 2 тыс. квартир. Всего в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию в городах и районах республики 150,2 тыс. квадратных метров жилья.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани полностью заселен соципотечный ЖК «Сандугач».