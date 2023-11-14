В «Салават Купере» в 2024 году откроется первая городская библиотека

Фото: мэрия Казани

В следующем году в «Салават Купере» появится первая городская библиотека. Она разместится на двух этажах здания №13 по ул.Арсланова. Общая площадь библиотеки составит 504 тыс. кв. метров, сообщает мэрия столицы РТ.

Сегодня стройку посетил мэр Казани Ильсур Метшин. Как отметила директор Централизованной библиотечной системы города Резеда Исмагилова, для библиотеки закупят 70 тыс. экземпляров книг, а также заключат договор с сервисом электронных книг. Таким образом, читатели смогут бесплатно скачать их на свои смартфоны.

«Мы видим, какой популярностью пользуются городские библиотеки после реконструкции, а здесь мы ее сразу будем делать по новым стандартам для читателей всех возрастных категорий», — заверил Метшин.

Ожидается, что библиотеку поделят на «тихую» зону, конференц-зал, зону книгообмена и кафе. При строительстве рассчитано, что в день площадка сможет обслужить не менее 100 человек.

В исполкоме напомнили, что эта библиотека станет второй двухэтажной в микрорайоне — здесь уже работает Центральная детская библиотека.

Напомним, в Централизованную библиотечную систему входит 50 библиотек с общим книжным фондом, превышающим 2,5 млн экземпляров. При поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова за последние годы по новому стандарту были модернизированы три библиотеки.