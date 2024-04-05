В «Салават Купере» начали заселять людей в 72-квартирный дом

В казанском поселке «Салават Купере» в ЖК «Мәхәббәт» начали заселять 72-квартирный дом №16. Как сообщили в пресс-службе Госжилфонда, эта новостройка сможет обеспечить доступным и комфортным жильем работников бюджетной сферы, сотрудников предприятий, врачей-грантополучателей и молодых семей. Отметим, что все работы провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В доме два подъезда и девять жилых этажей. Все квартиры там сдают в чистовой отделке, с установленной кухней и встроенной техникой (посудомоечной машиной, вытяжкой, электрическим духовым шкафом, электрической варочной панелью и двухкамерным холодильником). Еще в квартирах есть улучшенные санузлы: стены в ванных комнатах облицовали керамической плиткой нейтральных оттенков, установили экран под ванну и поставили тумбы под раковины. Также в доме благоустроили парадные.

Уточняется, что ЖК«Мәхәббәт» спроектировали с учетом современных урбанистических требований – организовали комфортные места общего пользования, дворы без машин, разделили зоны для любителей спокойного и активного отдыха.

Добавим, что ЖК будет состоять из 14 домов переменной этажности (10-18 этажей) на 2003 квартиры. Техническая готовность остальных строящихся девяти домов квартала варьируется от 10,4% до 61,3%.