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Ру Тат
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21 мая 2021  14:30
Александра Комарова

В «Салават Купере» будет заселен 340-квартирный соципотечный дом

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В третьем квартале жилого массива «Салават Купере» в Казани 24 мая состоится заселение 340-квартирного жилого дома №3-5, сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

В новостройке по проспекту И. Шакирова, 11а будут проживать работники бюджетных организаций и предприятий, молодые семьи, дети-сироты, врачи-грантополучатели и переселенцы из аварийного жилья. 

В доме 18 жилых этажей, 2 подъезда, общая площадь квартир составляет около 15 тыс. кв. метров. 

«Квартиры сдаются уже готовыми к проживанию: в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных», — отметил исполнительный директор Госжилфонда при Президенте РТ Марат Зарипов.

Дом построен за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

#соципотека #госжилфонд при президенте рт
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