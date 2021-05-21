В «Салават Купере» будет заселен 340-квартирный соципотечный дом

В третьем квартале жилого массива «Салават Купере» в Казани 24 мая состоится заселение 340-квартирного жилого дома №3-5, сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

В новостройке по проспекту И. Шакирова, 11а будут проживать работники бюджетных организаций и предприятий, молодые семьи, дети-сироты, врачи-грантополучатели и переселенцы из аварийного жилья.

В доме 18 жилых этажей, 2 подъезда, общая площадь квартир составляет около 15 тыс. кв. метров.

«Квартиры сдаются уже готовыми к проживанию: в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных», — отметил исполнительный директор Госжилфонда при Президенте РТ Марат Зарипов.

Дом построен за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.