В Сакском районе Крыма средства ПВО сбили украинский беспилотник

Системы ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в Сакском районе Крыма. Об этом глава республики Сергей Аксенов рассказал в своем телеграм-канале.

«Сегодня в Сакском районе силами ПВО был сбит беспилотник ВСУ. Ситуация контролируется, Крым находится под надежной защитой наших Вооруженных сил», – написал руководитель региона.