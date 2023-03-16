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В Сакском районе Крыма средства ПВО сбили украинский беспилотник
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Системы ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в Сакском районе Крыма. Об этом глава республики Сергей Аксенов рассказал в своем телеграм-канале.
«Сегодня в Сакском районе силами ПВО был сбит беспилотник ВСУ. Ситуация контролируется, Крым находится под надежной защитой наших Вооруженных сил», – написал руководитель региона.
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