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Руc Тат
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Политика 16 марта 2023 20:05

В Сакском районе Крыма средства ПВО сбили украинский беспилотник

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Системы ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в Сакском районе Крыма. Об этом глава республики Сергей Аксенов рассказал в своем телеграм-канале.

«Сегодня в Сакском районе силами ПВО был сбит беспилотник ВСУ. Ситуация контролируется, Крым находится под надежной защитой наших Вооруженных сил», – написал руководитель региона.

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