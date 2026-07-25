В шаге от чемпионата мира: как российские ватерполистки удивляют на Кубке мира

После рекомендаций МОК международные федерации вдруг очнулись и стали допускать российские команды в некоторых видах спорта. Хотя, например, наши ватерполистки получили заветный «зеленый свет» задолго до этого. И уже успели выиграть Кубок мира в дивизионе «Б», а сейчас бьются за право сыграть на ЧМ. «ТИ-Спорт» расскажет, как это удается.





Фото: worldaquatics.com

Четыре года отстранения и заветная мечта

За последние четыре года российский спорт совсем отвык от чудес. Особенно на фоне того, что многие в мировом спортивном сообществе выражали свое явное несогласие с нашим возвращением. Но, как говорится, собака лает, а караван идет. Таким же посылом руководствовался и президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин. Засучив дипломатические рукава, он принялся договариваться с World Aquatics.

И, о чудо, уже в ноябре 2025 года российское водное поло стало первым командным видом спорта, где наши спортсмены получили заветный допуск. А в этом году Мазепин довел его до максимума – теперь отечественные «водники» могут выступать на международной арене с флагом и гимном России.

Команда главного тренера женской ватерпольной сборной Сергея Маркоча словно была готова к такому развитию событий. Да и, скажем честно, за долгие четыре года девушки соскучились по большим турнирам. Но вернуться в «бомонд» им предстояло через дивизион «Б».

Фото: worldaquatics.com

Сказано – сделано. В апреле российская сборная отправились на Мальту и катком прошлись там по всем. Некоторые затруднения вызвала только сборная Китая, которую в финале обыграли 18:17 – все решил бросок на последних секундах.

Этот турнир был важен с двух точек зрения: почувствовать международный уровень и отобраться на суперфинал Кубка мира в Сидней. С обеими задачами россиянки справились довольно легко.

Нидерланды пали, Испания была сильнее по пенальти

И список конкурентов на суперфинал Кубка мира в Австралии, надо сказать, сильно отличается от того, что было на Мальте. Тут тебе и Нидерланды – действующие чемпионки Европы, и Испания – действующие олимпийские чемпионки. Тут же и американки – они выигрывали чемпионат мира в 2024 году. В общем, сами понимаете, мировая элита.

Сетка турнира сформирована так, что сразу идет матч на выбывание – четвертьфинал. И в нем, волей жребия, нам сразу предстояло сыграть с голландками. И хотя матч сложился нервно, вторую часть встречи россиянки провели круче и закономерно забрали победу – 11:6. Тем самым обеспечив себе выход в полуфинал. А это важно, ведь на чемпионат мира, который пройдет в следующем году в Венгрии, с Кубка в Сиднее отправятся три сильнейшие сборные. Поэтому медаль очень важна. Но для начала в полуфинале предстояло обыграть испанок.

Встреча надо сказать, получилась боевой. После первой четверти табло фиксировало равенство – 3:3. Отметим, что российской сборной по ходу первого отрезка игры приходилось трижды отыгрываться. Покачнула наши нервы и заодно шансы Испания в четверти под номером два – европейки уплыли вперед на два мяча. В матче таких соперников решают мелочи.

Но, как мы знаем, в водном поло аж четыре восьмиминутки. В третьей из них россиянки бороться продолжили. Главными кудесницами команды Маркоча стали лучший бомбардир клубной Евразийской ватерпольной лиги Ольга Лупиногина, голкипер Диана Хамраева, а также игрок атаки Мария Макарова. Подчеркнем, что развязка наступила за две минуты до конца - сначала Екатерина Прокофьева забила важный пенальти, потом Хамраева выручила своих напарниц. И, как по голливудскому сценарию, Прокофьева сравняла на последней минуте - 10:10.

Фото: worldaquatics.com

В таком случае на больших ватерпольных турнирах поступают так же, как в футбольном Кубке России, – то есть обходятся без овертайма и бьют серию пенальти. Которые, как мы знаем, всегда лотерея. К сожалению, в это утро не повезло нам – хотя мы и продолжали верить, что Хамраева сможет сотворить еще одно чудо, но, к сожалению, ни одного броска отразить ей не удалось. А точку поставил промах Дианы Савченко – 3:5, и сборная России будет играть за бронзу с Австралией.

Понятно, что трибуны будут гнать хозяек вперед, но команда Маркоча заставила нас поверить, что чудеса в российском спорте возможны, и можно даже спустя четыре года отстранения играть с лучшими на равных.

Сборная России, сделай так, чтобы в воскресенье утром мы проснулись еще чуточку счастливее.