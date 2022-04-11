В садовые товарищества Челнов с 1 мая запустят автобусы по 39 маршрутам

1 апреля в Набережных Челнах объявлен аукцион по двум лотам осуществления регулярных перевозок в садоводческие общества, которые начнутся 1 мая и завершатся 30 сентября. 14 апреля станет известен победитель аукциона, который будет осуществлять перевозки по 39 маршрутам. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

Докладчик отметил, что в прошлом году перевозки также осуществлялись по 39 маршрутам, в общей сложности ежедневно перевозилось около 4 тыс. пассажиров. Ежедневный пассажиропоток в Челнах составляет 82 тыс. человек.

Комментируя выступление коллеги, мэр Челнов отметил, что перевозка пассажиров в садовые товарищества — это скорее не транспортная, а социальная услуга.

«Люди, кто имеет дачи и сады-огороды, в основном это жители старшего поколения, уважаемые нами ветераны, которые много сделали для экономики и социально-культурной сферы нашего города. Поэтому я думаю, что наша святая обязанность создать все условия, чтобы они имели транспортную доступность и возможность заниматься огородничеством, обеспечивать себя и близких тем, что выращивается их умелыми руками», — отметил Магдеев.

Он отметил, что Набережные Челны — единственный город, где из бюджета ежегодно выделяется 15 млн рублей на эти цели. В Челнах много садоводческих товариществ, и здесь они не заброшены. «С учетом складывающейся ситуации на продовольственном рынке наша задача сделать так, чтобы трудолюбивый народ мог бесплатно добраться на свои сады-огороды», — поручил мэр.

Магдеев поручил проводить перевозки на дачи, даже если увеличится стоимость топлива. «Сделайте так, чтобы на выделенные деньги на высоком уровне оказывалась услуга. Ничего не отменяем, никакую социальную программу не сворачиваем. Не все сегодня в преклонном возрасте имеют права и умеют по состоянию здоровья водить автомобиль, и не у каждого человека, достигшего пенсионного возраста, он есть», — заключил градоначальник.