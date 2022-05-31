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Ру Тат
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Происшествия
31 мая 2022  19:30
Павел Климчак

В садовом товариществе в Казани загорелась баня, мужчина получил ожоги рук

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Сегодня вечером в Советском районе Казани, в садовом товариществе «Фотон» произошел пожар в частной бане. Загорелось потолочное перекрытие бани. Сообщение о возгорании поступило по номеру вызова пожарной охраны 101 в половину пятого вечера.

Площадь пожара составила два квадратных метра. В результате случившегося пострадал 54-летний мужчина: он получил ожоги кистей рук 1-2 степени. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #Ожоги
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