В садовом товариществе в Казани загорелась баня, мужчина получил ожоги рук

Сегодня вечером в Советском районе Казани, в садовом товариществе «Фотон» произошел пожар в частной бане. Загорелось потолочное перекрытие бани. Сообщение о возгорании поступило по номеру вызова пожарной охраны 101 в половину пятого вечера.

Площадь пожара составила два квадратных метра. В результате случившегося пострадал 54-летний мужчина: он получил ожоги кистей рук 1-2 степени. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.