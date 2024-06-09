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Происшествия 9 июня 2024 13:39

В садовом товариществе под Челнами загорелась дача

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Сегодня днем в садовом товариществе «Прибрежный» в Тукаевском районе произошел пожар. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Выяснилось, что огонь вспыхнул в садовом доме. На место оперативно прибыли пожарные. В результате никто не пострадал.

#пожар
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