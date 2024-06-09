В садовом товариществе под Челнами загорелась дача

Сегодня днем в садовом товариществе «Прибрежный» в Тукаевском районе произошел пожар. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Выяснилось, что огонь вспыхнул в садовом доме. На место оперативно прибыли пожарные. В результате никто не пострадал.