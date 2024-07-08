В садовом товариществе Лаишевского района голодные алабаи нападают на дачников и животных

В начале июля жители нескольких садоводческих товариществ Лаишевского района Татарстана столкнулись с неожиданной проблемой. Два крупных алабая, оказавшиеся без должного присмотра, создали опасную ситуацию для дачников и их питомцев.

«Вечером 5 июля мы увидели, как на нашу аллею забежали две огромные собаки. Они явно были голодны и пытались проникнуть на участки, где слышался лай», – рассказывает дачник из СНТ «Надежда».

События развивались стремительно. Собаки, преодолев ограждение одного из участков, напали на домашнего питомца.

«Это было ужасно. Маленькая собачка погибла на глазах у хозяйки. Если бы не вмешательство соседей, последствия могли быть еще трагичнее», – делится очевидец происшествия.

Жители окрестных товариществ – «Надежда», «Якорь», «Бытовик» и «Титан» – объединились в попытке решить проблему. Они выяснили, что собаки принадлежат местному жителю, который не уделяет достаточно внимания их содержанию.

«Сейчас разгар дачного сезона. Здесь много семей с детьми, пожилых людей. Все мы любим своих питомцев. Понимаете, как страшно выходить из дома, зная, что рядом бродят голодные алабаи?» – объясняет один из садоводов.

Обеспокоенные дачники обратились в различные инстанции – от местной администрации до республиканской прокуратуры. Они надеются, что власти примут меры для обеспечения безопасности жителей и найдут гуманное решение проблемы с собаками.