В садах Менделеевского района обновление инфраструктуры началось с ремонта дорог

В садовом некоммерческом товариществе «Дружба» под Менделеевском началось строительство дорог. В этом садовом товариществе сегодня расположено более 500 домохозяйств.

Как сообщил в своем Telegram-канале руководитель Менделеевского района Радмир Беляев, здесь заасфальтируют центральную улицу протяженностью 770 метров, по остальным улицам будет выполнено щебенение 1800 метров. В следующем году Беляев поручил решить вопрос с электричеством, а в 2024-2025 году — с водоснабжением.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

С вопросом благоустройства менделеевцы неоднократно обращались к руководителю района во время прямых эфиров и сходов. На данный момент по дорожному строительству в СНТ ведется отсыпка щебнем.

Завершить строительство дорог планируется в этом году. Дорога протяженностью 740 метров будет проходить с участка Дружба-4 до Дружбы-2, еще 690 метров соединит Дружбу-3 с Дружбой-4 и Дружбой-2.