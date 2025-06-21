В Сабинском районе Татарстана завершен ремонт автодороги «Казань — Шемордан»

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ

В Татарстане завершены работы по ремонту автомобильной дороги «Казань — Шемордан» на участке км 97,4 - км 100,9 в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Дорога III технической категории, протяженность отремонтированного участка составляет 3,4 км.

На объекте было выполнено фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16Нт, укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8 на площади более 27 тыс. кв. м.

Кроме того, дорожники укрепили обочины щебнем М-400 фр. на площади более 5 тыс. 700 кв. м и асфальтогранулятом на площади более 7 тыс. 800 кв. м, нанесли дорожную разметку.

Напомним, комиссию Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни» возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.