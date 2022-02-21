В Сабинском районе заселили два соципотечных дома с индивидуальным отоплением

Сегодня в Сабинском районе Татарстана состоялось двойное соципотечное новоселье — в поселке Богатые Сабы и в селе Шемордан заселили многоквартирные дома, возведенные за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ.

Новоселье справили 39 семей Сабинского района. Среди новоселов — участники программ соципотеки и арендного жилья. Все квартиры в домах полностью готовы для проживания: оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, а также двухконтурными котлами индивидуального отопления.

Многоквартирный дом в Богатых Сабах расположен по ул. Тынычлык, 9 и рассчитан на 27 квартир. В нем три подъезда, три жилых этажа, а общая площадь квартир (из них семь однокомнатных, двухкомнатных — 16 и четыре трехкомнатных) составляет 1610,2 квадратного метра.

Соципотечный дом по ул. Школьная, 6а в селе Шемордан одноподъездный. В нем также три жилых этажа, четыре однокомнатных, две двухкомнатных и шесть трехкомнатных квартир. Их общая площадь составляет 816,3 квадратных метра.