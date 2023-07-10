В Сабинском районе возведут 18 домов за 80 млн рублей

В Сабинском районе Татарстана планируют выделить 80 млн рублей на строительство одноквартирных жилых домов для нужд райисполкома. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступил исполком Сабинского района. Согласно документам, всего будет возведено 18 домов общей площадью почти 1,5 тыс. кв. метров — ожидается, что площадь объектов будет варьироваться от 54 до 108 кв. метров. Строительство осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией.

Дома будут располагаться в населенных пунктах Шемордан, Татарская Икшурма, Большие Нырты, Пукаль, Корсабаш, Сабабаш, Старая Икшурма, Тимершик, Верхний Отар, Кзыл-Меша.