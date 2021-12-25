В Сабинском районе Татарстана установят 443 евроконтейнера для раздельного сбора

Региональный оператор «УК «ПЖКХ» продолжает реализацию программы по обновлению контейнерного парка в Западной зоне Татарстана. До конца года обновление баков для ТКО завершится в Сабинском районе, сообщает пресс-служба регоператора.

«Новые контейнеры объемом 1,1 кубометра вместо железных баков появятся в районном центре и селе Шемордан. Они удобны в эксплуатации, крышки откидываются при помощи педального привода. Муниципальные образования Сабинского района построят современные площадки для накопления твердых коммунальных отходов. Перевозчики ТКО планируют закупить новую технику с задней загрузкой контейнеров», — сказано в сообщении.

Все контейнеры предназначены только для сбора твердых коммунальных отходов. В них нельзя складировать строительные отходы, растительные остатки, ветки, автомобильные шины. Всего до конца года регоператор установит 1200 новых контейнеров для раздельного сбора отходов.