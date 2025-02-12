В Сабинском районе Татарстана прошел фестиваль, посвященный Дню родного языка

Фото: ТРК «Саба Дулкыннары»

В Богатых Сабах прошел VI Республиканский фестиваль родного языка для школьников «Калейдоскоп культур». Об этом сообщает телерадиокомпания «Саба Дулкыннары».

В мероприятии приняли участие более 100 учащихся и преподавателей школ республики, а также свыше 90 иностранных студентов, обучающихся в Казанском федеральном университете.

Фото: ТРК «Саба Дулкыннары»

Помимо школьников и педагогов Сабинского района РТ, Татарстан на фестивале представляли желающие из Альметьевска, Арска, Казани, Кукмора, Набережных Челнов и Нижнекамска, а также из Агрызского, Алексеевского, Альметьевского, Балтасинского, Высокогорского, Рыбно-Слободского, Тюлячинского и Черемшанского районов, отмечает пресс-служба КФУ.

Почетными гостями «Калейдоскопа культур» на этот раз стали Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Исхаков, Генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани, Генеральный консул Узбекистана в Казани Нодиржон Косимов, исполняющий обязанности Генерального консула КНР в Казани Лунцюань Цао, третий секретарь Генерального консульства Туркменистана в Казани Марал Рустамова и глава Сабинского района РТ Раис Минниханов.

Раис Минниханов горячо поприветствовал участников фестиваля, призвал их жить дружно и поблагодарил за посещение Сабинского района.

Фото: ТРК «Саба Дулкыннары»

Выступил перед собравшимися и директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов. «В шестой раз мы встречаемся здесь, на сабинской земле, где каждый год проводим фестиваль. Мероприятие организуется именно в это время, поскольку 21 февраля во всем мире отмечается День родных языков», – пояснил он.

«Мы представляем Институт филологии и межкультурной коммуникации, то есть именно тот институт, где студенты учатся взаимодействовать с представителями разных культур, с носителями разных языков, учатся выстраивать с ними коммуникацию, делиться друг с другом своим культурным кодом, что в дальнейшем обеспечивает лучшее взаимопонимание между нашими народами и государствами», – подчеркнул представитель КФУ.

Замалетдинов также отметил, что в этом году «Калейдоскоп культур» стал частью цикла мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения выдающегося ученого и просветителя Каюма Насыри, внесшего огромный вклад не только в развитие татарской культуры, но и в ее распространение во всем мире.

Фото: ТРК «Саба Дулкыннары»

Другие гости в приветственных речах указали на важность изучения родных и иностранных языков, сохранения собственных культурных традиций и обычаев, а также на необходимость расширять кругозор, изучая культуры и традиции других народов. Они также упомянули те перспективы, которые открываются каждому, кто знает хотя бы один иностранный язык, и призвали продолжать совместные усилия, направленные на обеспечение культурного обмена между странами.

До начала церемонии открытия все желающие могли посетить мастер-классы по изготовлению орнаментов, глиняных свистулек, тюбетеек из фетра и написанию китайских иероглифов, ведущими которых были опытные представители Сабинского района и китайские студенты – стажеры ИФМК КФУ.

После церемонии гости фестиваля и студенты ИФМК представили концертные номера. Прозвучали песни на казахском и китайском языках, были исполнены народные танцы (узбекский и туркменский) и прочитаны стихи Омара Хайяма на фарси. Самые младшие участники мероприятия выступили с песней и приветствиями на нескольких языках.

Фото: ТРК «Саба Дулкыннары»

Кроме того, в ходе «Калейдоскопа культур» интересующиеся посетили презентации школ Сабинского района, узнали о традициях чувашей, удмуртов, мордвы, татар и русских, попробовали национальные блюда и даже попытались своими руками изготовить национальные сувениры. В завершение младшим школьникам показали сказку «Колобок» на русском и китайском языках. На этих же двух языках студенты КФУ исполнили песню «Птица счастья».

В Генконсульстве Казахстана в Казани рассказали, что в рамках мероприятия состоялся мастер-класс о символике казахских орнаментов, узоров на коврах, одежде и предметах быта, а также об интерпретации их в современном дизайне. Также собравшимся представили казахскую национальную кухню и исполнили для них музыкальные произведения. На казахском языке были прочитаны произведения поэта и просветителя Абая Кунанбаева.

В консульстве при этом сочли символичным, что событие было организовано в канун празднования 30-летия Ассамблеи народа Казахстана и 180-летия Абая.

Решение об установлении Международного дня родного языка было принято на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году.