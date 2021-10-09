В Сабинском районе Татарстана открылось представительство казанского ИТ-парка

Фото: пресс-служба Сабинского муниципального района РТ

В поселке Богатые Сабы прошло открытие представительства казанского ИТ-парка. Муниципальный оператор будет работать в рамках новой программы по транслированию опыта технопарка в районах республики. Об этом сообщает пресс-служба Сабинского муниципального района РТ.

Представительство включает коворкинг, оборудовано десять рабочих мест. В планах до конца 2022 года построить собственное здание на 400 кв. метров, в котором расположится open space, учебные классы и офисы.

В рамках программы транслирования опыта ИТ-парка в районах республики до конца 2021 года откроется еще два представительства — в Чистопольском и Елабужском районах. Подобная практика передачи опыта казанского технопарка в районы республики позволит сформировать в Татарстане единое ИТ-сообщество.