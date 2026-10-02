В Сабинском районе Татарстана чествовали 48 «золотых» и «бриллиантовых» юбиляров

В честь Международного дня пожилых людей в ЗАГСах Татарстана прошли торжественные мероприятия, посвященные семьям, отметившим «золотые» (50 лет) и «бриллиантовые» (60 лет) юбилеи совместной жизни. Масштабное торжество состоялось в Сабинском районе от имени главы муниципалитета Раиса Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГСа Кабмина РТ.

Фото: © пресс-служба Управления ЗАГСа Кабмина РТ

На празднике чествовали 48 семей-юбиляров, которые своим примером доказали, что настоящая любовь и взаимное уважение способны выдержать испытание временем.

В торжестве приняли участие начальник Управления ЗАГСа Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова, заместитель руководителя УФНС России по РТ Андрей Никиташин, а также член фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Геннадий Глушков.

Эльвира Ахметова тепло приветствовала юбиляров и пожелала им долгой и счастливой жизни, отметив, что они продолжают вдохновлять молодое поколение своим примером.

«Такие торжества – это дань уважения старшим поколениям, живая связь времен и возможность для молодежи увидеть реальные примеры крепких семей. Именно такие события помогают формировать в обществе бережное отношение к семье», – отметила она.

Фото: © пресс-служба Управления ЗАГСа Кабмина РТ

В ходе мероприятия Эльвира Ахметова вручила благодарственные письма Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ за укрепление института семьи и сохранение традиционных семейных ценностей главе Сабинского района Раису Минниханову, отделу социальной защиты, отделу культуры и редакции газеты «Саба дулкыннары».