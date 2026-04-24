В Сабинском районе создают масштабное мозаичное панно вместе с художником Маратом Наби

В Сабинском районе к 140-летию Габдуллы Тукая подготовили необычный творческий проект для школьников. Его организовали депутат Госдумы Илья Вольфсон и глава района Раис Минниханов: для местных ребят провели мастер-класс одного из ведущих мозаичистов России Марата Наби, сообщил Вольфсон в своем Телеграм-канале.

Вольфсон напомнил, что в Богатых Сабах работает единственный в Татарстане мозаичный центр, и ранее детям уже обещали пригласить туда мастера такого уровня. По его словам, к юбилею Тукая удалось реализовать эту идею и привезти художника в район.

Вместе с 40 воспитанниками центра участники проекта начали работу над масштабным четырехметровым мозаичным панно по мотивам сказок Габдуллы Тукая. Марат Наби, работая над эскизом, вдохновился советской мозаикой, которая раньше украшала одну из старых остановок недалеко от Казани.

Он отметил, что считает эту работу сильной и выразительной и что ее мотивы заслуживают нового воплощения и более подходящего места. По задумке, обновленный вариант панно планируют разместить в одном из значимых общественных пространств Богатых Сабов.

Автор проекта добавил, что участие мастера такого уровня стало важным опытом для детей. По его словам, Наби не только делится профессиональными приемами, но и показывает, как через труд и творчество можно сохранять и передавать национальную культуру.

Он выразил уверенность, что спустя годы участники проекта будут с гордостью вспоминать, что работали над этой мозаикой вместе с художником, и это станет для них сильной мотивацией продолжать творческий путь.

