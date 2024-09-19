Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Сабинском районе РТ откроют горнолыжную трассу до конца этого года
Горнолыжная трасса в Сабинском районе Татарстана откроется до конца этого года. Об этом сообщил глава района Раис Минниханов во время муниципального часа, который организует Агентство инвестиционного развития Татарстана.
«Одна трасса прямая – 250 метров, вторая – 500. До конца года есть желание полностью [проект] запустить. Подъемники и сама гора имеются, сейчас освещением занимаемся. Чтоб раньше начать, надо сделать форсунки, которые делают туман, образуется снег. Но это дорогое удовольствие. Если это будет, то горнолыжка в начале ноября начнет работу», – пообещал глава Сабинского района.
Что касается инфраструктуры, то рядом есть магазин, который переоборудуют в кафе. Раис Минниханов также пригласил инвесторов открыть гостиницу в здании, которое уже есть неподалеку с горнолыжной трассой.
Новый горнолыжный комплекс расположен между Богатыми Сабами и Шеморданом, вблизи гостиничного комплекса «Мингер». Глава района не озвучил стоимость посещения горнолыжки, но заверил, что цена будет ниже, чем в Свияжских холмах.
Минувшей зимой в Татарстане работали следующие горнолыжные трассы: город-курорт «Свияжские холмы» в Верхнеуслонском районе, горнолыжный комплекс «Медная гора» в Кукморском районе и горнолыжный комплекс «Ян», который находится недалеко от Альметьевска, а также «Федотово» рядом с Набережными Челнами.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»