В Сабинском районе планируют строительство Дворца бракосочетания

В Сабинском районе Татарстана планируют построить Дворец бракосочетания. Об этом сообщил глава муниципалитета Раис Минниханов на итоговом заседании района.

«У нас в районе нет условий для организации торжественных церемоний бракосочетания. Исполкому района необходимо работать по включению в план Дворца бракосочетания», – поручил он.

Минниханов добавил, что для укрепления семейных ценностей в здании необходимо запланировать работу жилсовета, союза отцов, Ассамблеи народов Татарстана и торжественного вручения наград и сертификатов молодоженам.