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В Сабинском районе планируют строительство Дворца бракосочетания
В Сабинском районе Татарстана планируют построить Дворец бракосочетания. Об этом сообщил глава муниципалитета Раис Минниханов на итоговом заседании района.
«У нас в районе нет условий для организации торжественных церемоний бракосочетания. Исполкому района необходимо работать по включению в план Дворца бракосочетания», – поручил он.
Минниханов добавил, что для укрепления семейных ценностей в здании необходимо запланировать работу жилсовета, союза отцов, Ассамблеи народов Татарстана и торжественного вручения наград и сертификатов молодоженам.
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