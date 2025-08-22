В Сабинском районе чествовали волонтеров проекта «Солдатка Аш»

Фото: пресс-служба Ресурсного центра «Опора Героев»

В Ресурсном центре «Опора Героев» 20 августа состоялось чествование волонтеров Сабинского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Ресурсного центра.

Сегодня в районе действует более 400 добровольцев, объединенных в десятках штабов. Проект «Солдатка Аш» («Солдату»), инициированный Гульнарой Фатхрахмановой, уже три года оказывает поддержку военнослужащим. Население района передает на фронт сотни тонн продуктов и посылок. Координацию проекта осуществляют 15 кураторов в разных селах, среди них – матери солдат.

Так, село Тюбяк курирует мать погибшего бойца. Она призналась, что, несмотря на личную утрату, считает всех солдат своими детьми и не может остаться в стороне, видя, как женщины преклонного возраста, несмотря на сельские заботы, продолжают помогать фронту.

Гульнара Фатхрахманова, возглавляющая штаб волонтеров Сабинского района и недавно назначенная заместителем председателя отдела по общим вопросам «Опоры Героев», отметила, что воспринимает свою новую должность как большую ответственность.

По ее словам, деятельность центра организована четко, каждый участник работает ради общей цели – жизни и возвращения солдат. Она подчеркнула, что теперь ее задача – сохранить историю народной помощи в книгах, фильмах и памяти людей.

Заместитель муфтия РТ, председатель «Опоры Героев» Мансур хазрат Джалялетдинов выразил благодарность 15 кураторам, вручив им благодарственные письма.

Меценат и член Общественной палаты Татарстана Айрат Гимадутдинов отметил, что материнская любовь и поддержка волонтеров придают солдатам силу и уверенность. Депутат Госсовета РТ, руководитель фонда «Ярдәм янәшә» Ринат Фазлеев поблагодарил добровольцев за выполнение заявок подразделений и создание рекордных по размерам маскировочных сетей.

Представитель фонда «Фронтовые перевозчики» Наиль Гилязутдинов добавил, что домашние супы и лапша, приготовленные волонтерами, особенно по душе бойцам спецназа ГРУ, которые ждут такие гостинцы с искренней радостью.