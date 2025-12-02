news_header_top
Общество 2 декабря 2025 13:55

В Сабинском районе будут выращивать дуб черешчатый с закрытой корневой системой

После модернизации лесного селекционно-семеноводческого центра в Сабинском районе Татарстана будут выращивать дуб черешчатый с закрытой корневой системой. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Дуб для нас особенный, он составляет 14% насаждений в лесном фонде. Для нас важен существующий генетический резервуар в Кайбицком лесничестве, где мы находим потенциал. Мы стараемся культивировать его <…>, особое внимание уделяем дубу черешчатому, который хорошо себя проявил», – рассказал он.

Министр лесного хозяйства РТ сообщил о планах по модернизации лесного селекционно-семеноводческого центра в Сабинском районе Татарстана.

«Выращиваем ежегодно наш стандартный посадочный материл сосны, ели с закрытой корневой системой. Приживаемость культур – 95%. После модернизации планируем выращивать дуб черешчатый с закрытой корневой системой для его культивирования, обновления лесного фонда», – подчеркнул Кузюров.

