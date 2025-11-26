В Сабинском и Лаишевском районах РТ открылись агротехнологические классы

В Сабинском и Лаишевском районах Татарстана открылись агротехнологические классы. В них будут вести подготовку будущих специалистов агропромышленного комплекса. До конца года планируется открытие еще десяти таких классов для 550 школьников, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Открытие каждого агрокласса – это результат совместной работы педагогов, предприятий агропромышленного комплекса и, конечно, большая поддержка Минсельхоза РФ и Раиса РТ Рустама Минниханова. Мы признательны инвесторам за поддержку проекта и выражаем особую благодарность педагогам агротехклассов, чей вклад в развитие агрообразования будет стимулироваться», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Он подчеркнул, что агропромышленный комплекс республики развивается по всем направлениям и важно обеспечить отрасль квалифицированными кадрами. Для этого, по словам министра, в Татарстане открылось уже 10 агротехнологических классов.

Агротехнологический класс открылся в Изминской средней общеобразовательной школе Сабинского района. Подготовка здесь будет вестись по направлению «Эффективное животноводство и современные корма». Кроме того, на профильном уровне школьникам будут преподавать химию, биологию, физику, математику, а также элективные курсы агротехнологического направления.

В Сабинском районе агротехнологические классы также открылись в поселке Богатые Сабы и селах Тимершик, Кильдебяк и Шемордан. В Шеморданском лицее «Рост» новый агротехнологический класс будет работать по направлению «Генетика и селекция растений».

В агротехклассе Тимершикской средней общеобразовательной школы обучение будет проходить по направлению «Агроинженерия», в Кильдебякской средней общеобразовательной школе – «Биотехнологии в пищевом производстве», в гимназии Богатых Сабов – «Цветоводство».

В Лаишевском районе агротехнологический класс открылся в школе имени 25-летия Октября по направлению «Птицеводство будущего: технологии и управление». Он оснащен интерактивным комплексом с вычислительным блоком, цифровой видеокамерой для работы с оптическими приборами, овоскопом для наблюдения за развитием зародыша в яйце, инкубатором, поилкой, кормушкой, комплектом контрольно-измерительных инструментов.

Татарстан участвует в национальном проекте «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в который входит федеральный проект «Кадры в АПК». Задачи федерального проекта – модернизация и оснащение оборудованием объектов, строительство жилья для научных сотрудников, создание агроклассов и введение стимулирующих выплат научным сотрудникам.