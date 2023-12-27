В РЖД рассказали, почему импортозамещенный аналог «Ласточки» назвали «Финистом»

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Первый полностью импортозамещенный аналог «Ласточки» назвали «Финистом» – слово связано с символом вечного обновления, мифический образ повторяет судьбу «Ласточки», которая прошла перерождение из зарубежного подвижного состава в полностью отечественный. Об этом РИА Новости рассказали в РЖД.

«Финист, как и Феникс, только на русский манер, – это сказочная птица, символ вечного обновления и возрождения», – отметили в компании.

Название для нового электропоезда выбирали с помощью народного голосования, которое проходило с 4 по 12 декабря на сайте компании. Участие в опросе приняли почти 43 тыс. человек.

Первый импортозамещенный аналог электропоезда запустят 28 декабря.

Название «Финист» получил новый электропоезд ЭС104, в нем пять вагонов и 416 мест. В «Ласточке», которую строила «Синара – транспортные машины» вместе с немецким концерном Siemens, было 346 посадочных мест). Сиденья в салоне расположены по 2 и 3 в ряду, их спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет. Для каждого вагона предусмотрено отдельное регулирование температуры.