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В РЖД рассказали, почему импортозамещенный аналог «Ласточки» назвали «Финистом»
Первый полностью импортозамещенный аналог «Ласточки» назвали «Финистом» – слово связано с символом вечного обновления, мифический образ повторяет судьбу «Ласточки», которая прошла перерождение из зарубежного подвижного состава в полностью отечественный. Об этом РИА Новости рассказали в РЖД.
«Финист, как и Феникс, только на русский манер, – это сказочная птица, символ вечного обновления и возрождения», – отметили в компании.
Название для нового электропоезда выбирали с помощью народного голосования, которое проходило с 4 по 12 декабря на сайте компании. Участие в опросе приняли почти 43 тыс. человек.
Первый импортозамещенный аналог электропоезда запустят 28 декабря.
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