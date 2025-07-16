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Общество 16 июля 2025 10:12

В РЖД анонсировали исчезновение гравитационных туалетов и санитарных зон

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В РЖД анонсировали исчезновение гравитационных туалетов и санитарных зон
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В ближайшие несколько лет из парка Российских железных дорог полностью исчезнут вагоны с гравитационными туалетами, а вместе с ними – и санитарные зоны около железнодорожных станций. Об этом рассказал заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников в интервью РИА Новости.

«Их (поездов с гравитационными туалетами – прим. Т-и) уже сейчас единицы. Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием», – подчеркнул собеседник федерального агентства.

«Если нам приходится использовать эти вагоны, то это какие-то разовые перевозки, в том числе при необходимости резервных перевозок», – уточнил Колесников, пояснив, что во всех остальных случаях РЖД ставят вагоны с биотуалетами и современными санитарными узлами.

Когда вагонов с гравитационными туалетами не останется, «не будет необходимости» и в санитарных зонах, когда санузлы закрываются на определенное время до прибытия поезда на станцию.

#поезда #Ржд
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