news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 февраля 2026 12:46

В Рыбной Слободе суд закрыл кафе «Зайнаб» из-за кишечной инфекции

Читайте нас в
Телеграм

В поселке городского типа Рыбная Слобода суд приостановил работу кафе «Зайнаб» на улице Шаймарданова. При проверке блюд были обнаружены бактерии кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Сотрудники ведомства обнаружили, что в заведении нарушались обязательные требования санитарного законодательства. Так, в кафе должным образом не проводилась дезинфекция, санитарно-гигиеническое состояние производственных помещений оставляло желать лучшего, а до работы были допущены сотрудники без медосмотра, вакцинации и гигиенического обучения.

Кроме того, в смывах и пробах готовых блюд были обнаружены бактерии кишечной палочки.

На юридическое лицо составили протоколы об административном правонарушении. Судом принято решение о запрете деятельности кафе на 30 суток.

#Проверка Роспотребнадзор #общепит #рыбная слобода
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

19 февраля 2026
Герой России Александр Лапин: Россия нам дороже жизни и все, что у нас есть, – Россия

Герой России Александр Лапин: Россия нам дороже жизни и все, что у нас есть, – Россия

19 февраля 2026