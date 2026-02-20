В Рыбной Слободе суд закрыл кафе «Зайнаб» из-за кишечной инфекции

В поселке городского типа Рыбная Слобода суд приостановил работу кафе «Зайнаб» на улице Шаймарданова. При проверке блюд были обнаружены бактерии кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Сотрудники ведомства обнаружили, что в заведении нарушались обязательные требования санитарного законодательства. Так, в кафе должным образом не проводилась дезинфекция, санитарно-гигиеническое состояние производственных помещений оставляло желать лучшего, а до работы были допущены сотрудники без медосмотра, вакцинации и гигиенического обучения.

Кроме того, в смывах и пробах готовых блюд были обнаружены бактерии кишечной палочки.

На юридическое лицо составили протоколы об административном правонарушении. Судом принято решение о запрете деятельности кафе на 30 суток.