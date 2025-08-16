В Рыбной Слободе прошел III Республиканский фестиваль женского промысла «Бистә шәле»

Фото: © Юлай Низаев / «Татар-информ»

На майдане Рыбной Слободы прошел III Республиканский фестиваль женского народного промысла «Бистә шәле» («Слободская шаль»). Помимо районов Татарстана, в этом году в фестивале приняли участие представители Оренбургской области.

Праздник торжественно открыл глава Рыбно-Слободского района Радик Ислямов.

«Главная цель фестиваля женского народного промысла «Бистә шәле» – сохранить традиции, изучать их, передать будущему поколению. С гордостью могу сказать, «Бистә шәле» – большой шаг к этой цели. Сегодня на праздник приехали более 300 гостей из 15 районов нашей республики», – сказал руководитель муниципалитета.

По словам Радика Ислямова, фестиваль играет важную роль в единении людей.

«С каждым годом фестиваль становится все масштабнее. О нем уже знают многие, через него укрепляются дружеские связи. Спасибо вам всем!» – сказал глава района.

Республиканский фестиваль женского народного промысла «Бистә шәле» («Слободская шаль») проводится в третий раз. В ходе фестиваля выступили танцевальные коллективы, работали фотозоны и музейные площадки, рассказывающие об истории и культуре шали. Также состоялись конкурсы, мастер-классы, ярмарка мастериц.

Юлай Низаев