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В Рыбной Слободе пройдет первый республиканский фестиваль женского промысла «Бистә шәле»
19 августа в Рыбной Слободе на Центральном майдане пройдет I республиканский фестиваль женского народного промысла «Бистә шәле».
Программа праздника предусматривает множество интересных тематических мероприятий. Среди них – ярмарка мастериц «Бистә ярминкәсе», конкурс мастеров «Самая креативная шаль», «Самая быстрая вязальщица». Также на фестивале пройдут мастер-классы, презентации. Кроме того, запланировано дефиле коллекций изделий из шерсти и аксессуаров. Будут работать фотозона, музейная зона, детская игровая площадка «БалаЧак».
Как сообщает Минкульт РТ, в конкурсе «Самая креативная шаль» могут принять участие все желающие. Однако об участии в конкурсе нужно заявить заранее. На конкурс принимаются работы, выполненные вручную в необычной технике. На конкурсе «Самая быстрая вязальщица» нужно будет за короткий промежуток времени создать готовую шаль.
На главной сцене майдана покажут театрализованный пролог, в сюжете которого лежит история создания шалей. На сцене выступят участники художественной самодеятельности. Хэдлайнером фестиваля станет заслуженная артистка Республики Татарстан Сирина Зайнутдинова.
В завершении мероприятия в центр майдана вынесут рекордсмена – самую большую шаль, связанную непосредственно на фестивале.
Желающим принять участие в фестивале необходимо направить анкету-заявку до 17 августа на электронный адрес rdksloboda@mail.ru.
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