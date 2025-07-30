В Рыбной Слободе пройдет фестиваль женского народного промысла «Бистә шәле»

Третий год подряд 16 августа в Рыбной Слободе пройдёт фестиваль женского народного промысла «Бистә шәле». На этом мероприятии соберутся умелицы-вязальщицы с района и фольклорные коллективы со всей республики.

Как сообщили организаторы, участники смогут поучаствовать в трех конкурсах. В конкурсе «Самая креативная шаль» может принять участие любой желающий, заявив о себе и своей работе заранее. На данный конкурс принимаются изделия ручной работы, выполненные в необычной технике. Приветствуется креативный подход участника. Заявки принимаются до 5 августа на электронную почту rdksloboda@mail.ru.

Также проведут конкурс «Эрлим, чорныйм» (Готовлю моток), куда приглашаются умелицы, которым вручается одинаковое количества пуха. За определенное время они должны будут подготовить моток из него. Этот конкурс проводится на скорость и качество вязания. Желающих принять участие ждём на регистрации в день проведения фестиваля (на месте).

Третий конкурс называется «Уртага читләрне тегү» (Соединение шали). Туда набираются команды участников (по 4 человека в каждой команде), им вручается середина шали и края. За определенное время они должны соединить края к середине шали. Этот конкурс проводится на скорость и качество. Его организуют на месте, заранее направлять заявки не требуется.