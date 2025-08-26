В Рыбной Слободе подвели итоги программы «Наш двор» на празднике у набережной

Фестиваль добрососедства «Наш двор» состоялся сегодня в Рыбной Слободе. Праздничная программа прошла на местной набережной, собрав горожан, гостей и активистов. Жители делились впечатлениями от изменений, которые принесла республиканская программа «Наш двор», и рассказывали, как она повлияла на качество городской жизни за последние пять лет.

На главной сцене праздника выступили секретарь Рыбно-Слободского местного отделения партии «Единая Россия» Радик Ислямов, представитель республиканского актива Эльмира Зарипова и член Штаба общественной поддержки, генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

Радик Ислямов рассказал, что муниципалитет на данный момент участвует в 21 программе, среди которых особое место занимает «Наш двор», а также благоустройство парков и скверов. Он отметил, что за последние пять лет в районе отремонтировали 32 двора многоквартирных домов.

Эльмира Зарипова напомнила, что еще несколько лет назад в Рыбной Слободе, несмотря на красивую природу, не было обустроенных мест для отдыха.

«Я была куратором Рыбной Слободы, приезжала сюда. И казалось бы, такое прекрасное место – река, берег высокий, но не было никаких мест, чтобы прийти с семьей, даже просто посидеть и посмотреть на эту прекрасную природу», – отметила она.

По ее словам, территорий с аналогичными проблемами в республике было немало. Сегодня же они значительно преобразились благодаря программе по благоустройству парков, скверов и общественных пространств, запущенной по решению Раиса РТ Рустама Минниханова.

Эмиль Губайдуллин также подчеркнул важность фестиваля добрососедства для горожан.

«Находясь здесь, на этой замечательной набережной, смотря на эту замечательную реку, мы сегодня подводим с вами итоги большой, очень доброй и очень нужной программы добрососедства "Наш двор". Это праздник нас с вами – друзей, соседей, близких. И приятно, что люди пришли сегодня с семьями, с родными – это действительно показывает важность этого мероприятия», – сказал он.

Праздничный день завершился церемонией награждения Благодарственными письмами Рустама Минниханова жителей многоквартирных домов, активно участвовавших в реализации программы «Наш двор».

Сразу после фестиваля добрососедства его участников и гостей ждало выступление театра кукол «Экият», исполнителя Радика Шарафиева и этно-экспериментального музыкального проекта ABIEM Project. Концертная программа прошла в рамках проекта «Лето в Татарстане».

Рядом с площадками работали палатки «Единой России», где раздавали материалы в поддержку кандидата от партии на должность Раиса РТ Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

Фотографии предоставлены пресс-службой Рыбно-Слободского района