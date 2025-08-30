В Рыбной Слободе открыли первую в районе секцию дзюдо

Фото: пресс-служба Федерации дзюдо РТ

Презентацию проектов массового дзюдо ко Дню Республики Татарстан провели на набережной в райцентре Рыбная Слобода представители Федерации дзюдо РТ и спортсмены сборной России.

На набережной прошел большой культурно-спортивный праздник. В рамках мероприятия чествовали лучших работников в различных отраслях, отметили достижения Рыбно-Слободского района РТ. Гости праздника смогли посетить ярмарку народных промыслов, узнать о традициях народов, проживающих на территории муниципалитета, а также посмотреть выступления артистов эстрады и детских творческих коллективов.

Отдельным событием вечера стал спортивный праздник, организованный Федерацией дзюдо Татарстана. На спортплощадке набережной развернули большое татами, где спортсмены сборной команды России Залина Зураева и Дарья Баскакова, а также представители команды Татарстана Варвара Омелина и Ангелина Жукова вместе с воспитанниками казанской команды «Казанские тигры» продемонстрировали технику дзюдо для детей и взрослых.

Все желающие могли принять участие в эстафетах и конкурсах с призами и подарками.

Площадку федерации посетили руководитель исполкома Рыбно-Слободского района РТ Данис Сатдинов и первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Рустем Валиуллов. Они ознакомились с презентацией проектов массового детского дзюдо, которую провели исполнительный директор Федерации дзюдо РТ Марк Зарубин и член президиума федерации, руководитель подразделения компании «Нео Транс» Динар Шакиров.

В частности, Марк Зарубин рассказал, что с сентября в райцентре откроется первая секция дзюдо, для работы которой сегодня передан в дар стартовый комплект татами, а тренеру вручено приглашение для прохождения повышения квалификации в образовательном модуле Федерации дзюдо России в Москве.

В свою очередь Данис Сатдинов отметил актуальность открытия секции дзюдо в райцентре и заинтересованность в сотрудничестве, а также большой интерес детей и молодежи района к занятиям единоборствами.