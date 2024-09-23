В Рыбной Слободе, Нижнекамске и Нурлате проверили ход строительных работ

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Рыбно-Слободском, Нижнекамском и Нурлатском районах Татарстана проверили ход выполнения работ в рамках партийной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

В Рыбно-Слободском районе ход строительства проверил руководитель муниципалитета и секретарь местного отделения «Единой России» Радик Ислямов. «В зданиях детской школы искусств и молодежного центра уже прорисовывается понятная картина. Работы ведутся в срок и с соблюдением всех норм и регламентов, соответствующих данным проектам», — отметил он.

На возведение здания детской школы искусств планируется направить более 248 млн рублей. Трехэтажное здание общей площадью 2633,98 кв. метра будет рассчитано на размещение 220 учащихся. Здесь создать танцевальный зал, центр национальных культур, деревообрабатывающую, гончарную, швейную и реставрационную мастерские, классы шахмат, робототехники, компьютерную зону, кабинеты спортивного туризма, эколого-биологического направления с лабораторией, автоавиамоделирования и ракетостроения. Также в здании разместятся отделение Российского движения детей и молодежи и музей краеведения. Завершить строительство планируется в январе будущего года.

Двухэтажное здание молодежного центра «Идея» общей площадью более 1560 кв. метров будет рассчитано на 150 человек. На первом этаже появятся кабинет актерского мастерства, зона хобби, студия звукозаписи, танцевальная площадка, спортивный скалодром, многофункциональный зал, тренерская. На втором этаже предполагается разместить административные кабинеты, медиакластер и зал киберспорта.

Посетителям будут доступны тихая зона и холл для размещения выставок и коворкинга. На придворовой территории построят паркинг. Участок будет огорожен современным двухметровым забором с воротами, калитками и шлагбаумом. Всего на строительство направят свыше 340 млн рублей.

В Нижнекамске представители партии приняли участие в открытии объекта, обновленного в рамках народной программы «Единой России».

«Дали старт работе клуба „Доброволец“ на Корабельной. Подростки и молодежь Нижнекамска получили еще одно место, где смогут обсуждать и реализовывать свои проекты, а также проводить время в комфортной и творческой атмосфере», — заметил глава района и секретарь местного отделения партии Рамиль Муллин.

По словам чиновника, создано уютное пространство, где всё продумано до мелочей. Клуб станет местом, где сможет собираться молодежь и добровольцы города, объединяясь вокруг общих интересов.

«Здесь есть место для отдыха, настольных игр и приставок, столики для чаепития, а также зал для мероприятий, вмещающий около ста человек. С нетерпением жду приглашения в гости: очень хочу послушать идеи добровольцев, их мысли и предложения. Творите, ребята, мы старались для вас!» — сказал глава района.

На базе клуба будут проводить различные мастер-классы, творческие встречи и обучающие семинары, благодаря которым молодые люди смогут получить новые знания, развить лидерские качества и умение работать в команде.

Ремонт стал частью республиканской программы реновации молодежных клубов, направленной на создание условий для самореализации молодежи в рамках национального проекта «Образование» (инициирован, как и другие национальные проекты в их нынешнем виде, Президентом РФ Владимиром Путиным). Строители установили новые окна и входные группы, провели выравнивание стен, заменили устаревшие инженерные коммуникации, вдохнули новую жизнь в интерьер. Объем финансирования составил 20,8 млн рублей.

В Нурлате глава района и секретарь местного отделения «Единой России» Дамир Ишкинеев провел рабочее выездное совещание по капитальному ремонту и строительству объектов народной программы.

В частности, проверяющие осмотрели строящийся детский оздоровительный лагерь «Заречный». На сегодня уже установлены каркасы зданий, завершены работы по монтажу наружной водопроводной системы, канализации, электроснабжения и слаботочных сетей. Специалисты построили спортивную площадку, а сейчас приступили к подготовительным работам по возведению стен и крыш.

Кроме того, партийцы оценили благоустройство бульвара на улице Кариева. Здесь ведутся работы по размещению малых архитектурных форм и системы электроосвещения, специалисты устанавливают ограждение и спортивное оборудование.

Продолжается также строительство нового спортивного зала в нурлатской школе №8. Сейчас строители выкладывают стены. Также участники партдесанта оценили капитальный ремонт спортивной школы по хоккею «Ледок». Выполнение работ на объекте составляет 66% от общего объема.