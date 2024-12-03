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В Рыбно-Слободском районе завершили строительство детской школы искусств
В Рыбно-Слободском районе Татарстана завершено строительство Детской школы искусств имени Ф.Ахмадиева. Об этом сообщили в Министерстве культуры РТ.
Образовательное учреждение посещают 217 детей в возрасте от шести до 16 лет. Они обучаются изобразительному, вокальному и музыкальному искусству, хореографии и театральному искусству. Среди воспитанников есть лауреаты всероссийских и международных конкурсов.
Строительство велось в рамках регионального проекта «Современный облик сельских территорий». Появление объекта соответствует целям и задачам федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».
В министерстве сообщили, что здание обеспечено всем необходимым для доступа маломобильных групп населения. В том числе в нем есть средства визуальной, тактильной и звуковой информации зон и помещений.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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