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Общество 3 декабря 2024 23:12

В Рыбно-Слободском районе завершили строительство детской школы искусств

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В Рыбно-Слободском районе завершили строительство детской школы искусств
Фото:&nbsp;https://t.me/mincult_rt/

В Рыбно-Слободском районе Татарстана завершено строительство Детской школы искусств имени Ф.Ахмадиева. Об этом сообщили в Министерстве культуры РТ.

Образовательное учреждение посещают 217 детей в возрасте от шести до 16 лет. Они обучаются изобразительному, вокальному и музыкальному искусству, хореографии и театральному искусству. Среди воспитанников есть лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Строительство велось в рамках регионального проекта «Современный облик сельских территорий». Появление объекта соответствует целям и задачам федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Фото: https://t.me/mincult_rt/

В министерстве сообщили, что здание обеспечено всем необходимым для доступа маломобильных групп населения. В том числе в нем есть средства визуальной, тактильной и звуковой информации зон и помещений.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.

#нацпроекты #национальные проекты #школа искусств
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