В Рыбно-Слободском районе заработает салон-музей народного поэта Равиля Файзуллина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ», архив

В селе Юлсубино (Балтач) Рыбно-Слободского района РТ будет работать салон-музей, посвященный творчеству народного поэта Татарстана Равиля Файзуллина. Торжественное открытие музея, расположенного в здании сельской школы, запланировано на 12 января.

«Экспозиции музея также знакомят с жизнью и творчеством известных деятелей литературы и искусства – выходцев из Рыбно-Слободского района», – пояснил Равиль Файзуллин концепцию учреждения корреспонденту «Татар-информа».

На торжественное открытие ожидаются гости не только из Татарстана, но и Москвы и Башкортостана.

20 лет школа в Юлсубине носит имя Равиля Файзуллина.

В салоне-музее будут проходить литературные вечера, встречи и другие мероприятия.

