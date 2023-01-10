В Рыбно-Слободском районе заработает салон-музей народного поэта Равиля Файзуллина
В селе Юлсубино (Балтач) Рыбно-Слободского района РТ будет работать салон-музей, посвященный творчеству народного поэта Татарстана Равиля Файзуллина. Торжественное открытие музея, расположенного в здании сельской школы, запланировано на 12 января.
«Экспозиции музея также знакомят с жизнью и творчеством известных деятелей литературы и искусства – выходцев из Рыбно-Слободского района», – пояснил Равиль Файзуллин концепцию учреждения корреспонденту «Татар-информа».
На торжественное открытие ожидаются гости не только из Татарстана, но и Москвы и Башкортостана.
20 лет школа в Юлсубине носит имя Равиля Файзуллина.
В салоне-музее будут проходить литературные вечера, встречи и другие мероприятия.