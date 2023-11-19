В Рыбно-Слободском районе в реке нашли тело 93-летней женщины

Сообщение о том, что в селе Мельничный Починок Рыбно-Слободского района РТ пропала престарелая женщина, поступило сегодня в восемь утра.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС, спустя час тело 93-летней женщины обнаружили в реке Суша в трех метрах от берега.

Тело пожилой пенсионерки передали правоохранителям.

По предварительным данным, женщина ушла из дома в минувшую пятницу и страдала деменцией.

Причина происшествия устанавливается.