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В Рыбно-Слободском районе в реке нашли тело 93-летней женщины
Сообщение о том, что в селе Мельничный Починок Рыбно-Слободского района РТ пропала престарелая женщина, поступило сегодня в восемь утра.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС, спустя час тело 93-летней женщины обнаружили в реке Суша в трех метрах от берега.
Тело пожилой пенсионерки передали правоохранителям.
По предварительным данным, женщина ушла из дома в минувшую пятницу и страдала деменцией.
Причина происшествия устанавливается.
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