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Руc Тат
Происшествия 19 ноября 2023 13:37

В Рыбно-Слободском районе в реке нашли тело 93-летней женщины

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Сообщение о том, что в селе Мельничный Починок Рыбно-Слободского района РТ пропала престарелая женщина, поступило сегодня в восемь утра.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС, спустя час тело 93-летней женщины обнаружили в реке Суша в трех метрах от берега.

Тело пожилой пенсионерки передали правоохранителям.

По предварительным данным, женщина ушла из дома в минувшую пятницу и страдала деменцией.

Причина происшествия устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

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