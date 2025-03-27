В Рыбно-Слободском районе РТ прошел зональный этап фестиваля «Созвездие - Йолдызлык»

В Рыбно-Слободском районе Татарстана прошел зональный этап фестиваля «Созвездие - Йолдызлык». Он объединил более 1,2 тыс. участников из разных муниципалитетов республики. Зрители смогли увидеть почти 300 номеров, сообщили организаторы мероприятия.

«Этот грандиозный фестиваль, которому в этом году 25 лет, объединил огромное количество детей и взрослых. Это уже целое движение. Сюда вложено много труда, эмоций и радости. Только на нашем этапе участвуют 1,2 тыс. детей. Отмечу, что ключевой темой фестиваля в 2025 году стало 80-летие Великой Победы. Важная, тонкая тема, элемент воспитания для подрастающего поколения», – отметил глава Рыбно-Слободского района РТ Радик Ислямов.

К юбилею фестиваля он подарил участникам праздничный торт, а также вручил генпродюсеру «Созвездия – Йолдызлык», лауреату премии правительства России в области культуры Дмитрию Туманову благодарственное письмо от имени района.

«В 2025 году наша страна отмечает 80-летие Великой Победы. Наши прадеды и деды отстояли нашу красивую землю. Мы – самая богатая страна, и главное наше богатство – традиции честных людей. Сегодня наши дети создают великий духовный памятник на фестивале "Созвездие – Йолдызлык"», – подчеркнул Туманов.

Фестиваль проходит под личным патронажем Раиса РТ Рустама Минниханова и под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при поддержке Минмолодежи РТ. Круглогодичный проект дает возможность молодежи республики самореализоваться в творческом направлении, вне зависимости от места проживания, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Каждый зональный этап фестиваля объединяет сразу несколько муниципалитетов республики. На этот приехали более 200 детей из Мамадышского района.

«Сегодня мы с удовольствием принимаем активное участие в зональном этапе фестиваля. Из Мамадышского района приехали сюда более 200 детей. "Созвездие – Йолдызлык" – это целый институт, который с ясельного возраста создаёт возможности для нашей молодежи и воспитывались как личности», – заявил глава Мамадышского района Вадим Никитин.

После объявления результатов, за кулисами участники благодарили своих наставников-педагогов, родителей, бабушек-дедушек за возможность показать свой талант на достойном уровне.

фото: организаторы фестиваля