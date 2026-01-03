news_header_top
Общество 3 января 2026

В Рыбно-Слободском районе РТ открылись два модульных ФАПа

Фото: tatarstan.er.ru

В двух сельских поселениях Рыбно-Слободского района начали работу новые модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Один из ФАПов открылся в селе Большой Салтан, где проживает 720 человек. Пункт также будет обслуживать жителей Губайдуловки и Нового Салтана.

Еще один медицинский пункт начал работу в Большемашлякском сельском поселении – здесь медицинскую помощь смогут получать жители сел Бикчураево, Большой Машляк и Верхний Машляк. Теперь сельчанам не нужно тратить время на поездки в районный центр, чтобы обратиться к фельдшеру.

Оба ФАПа оснащены оборудованием, необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи. В зданиях предусмотрены кабинеты фельдшера, процедурные и смотровые помещения, санитарно-бытовые зоны, установлена новая мебель. Для удобства пожилых и маломобильных жителей медицинские пункты оборудованы пандусами.

Глава района, секретарь Рыбно-Слободского местного отделения партии «Единая Россия» Радик Ислямов отметил, что развитие первичного звена здравоохранения напрямую связано с качеством жизни людей.

«Новые ФАПы органично вошли в жизнь сельчан и стали настоящей опорой для сотен жителей, которым теперь спокойнее и проще обращаться за медицинской поддержкой», – подчеркнул он.

Фельдшерско-акушерские пункты построены по народной программе «Единой России» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ».

