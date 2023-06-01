В Рыбно-Слободском районе РТ мужчина погиб, съехав на машине в пруд

Накануне в местном пруду Рыбно-Слободского района РТ обнаружили тело мужчины. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Фото: Очевидцы

По словам людей, тело обнаружили в деревне Дикое поле. По предварительной информации, мужчина съехал на машине в местный пруд.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Водолазы обнаружили тело мужчины недалеко от берега. Позднее спасатели передали тело погибшего сотрудникам полиции.

Фото: Очевидцы