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Руc Тат
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Происшествия 1 июня 2023 12:17

В Рыбно-Слободском районе РТ мужчина погиб, съехав на машине в пруд

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Накануне в местном пруду Рыбно-Слободского района РТ обнаружили тело мужчины. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Фото: Очевидцы

По словам людей, тело обнаружили в деревне Дикое поле. По предварительной информации, мужчина съехал на машине в местный пруд.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Водолазы обнаружили тело мужчины недалеко от берега. Позднее спасатели передали тело погибшего сотрудникам полиции.

Фото: Очевидцы

Фото: Очевидцы

#погиб мужчина #рыбно-слободский район
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