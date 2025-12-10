В Рыбно-Слободском районе открыли мемориальную доску Герою России Сергею Чебневу

Фото предоставлено пресс-службой Рыбно-Слободского района

В День Героев Отечества в Рыбно-Слободском районе открыли мемориальную доску в честь уроженца района, Героя Российской Федерации Сергея Чебнева. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В церемонии приняли участие глава Рыбно-Слободского района Радик Ислямов и депутат Государственного Совета РТ Айрат Зарипов.

«Подвиг Сергея Владимировича – вечный пример доблести, чести и преданности Родине. Мы будем помнить военнослужащего и его мужество, которое вдохновляет нас на патриотизм и служение своей стране. Вечная память Герою России!», – отметили в пресс-службе.

Напомним, Сергей Чебнев посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации за проявленные мужество и героизм при отражении атаки ВСУ в Курской области. В день его рождения, 6 марта 2025 года, Президент России Владимир Путин вручил супруге военнослужащего «Золотую Звезду», что стало символом признания его беспримерного подвига.