В Рыбно-Слободском районе благодаря нацпроекту открыли отремонтированный ФАП

После капитального ремонта в селе Балыклы-Чукаево Рыбно-Слободского района состоялось торжественное открытие обновленного фельдшерско-акушерского пункта. Ремонтные работы были проведены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

ФАП в Балыклы-Чукаево является частью Рыбно-Слободской ЦРБ, где медицинскую помощь получают 132 человека, включая 9 детей.

В ходе ремонта была проведена система водоснабжения и канализации, оборудована бытовая комната для технического персонала. Внутри здания был выполнен косметический ремонт, а снаружи – заменены кровля, облицовка фасада, установлены пластиковые окна и обновлена отмостка. Также была приведена в порядок прилегающая территория.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Заведующая ФАПом Марселя Камилевна подчеркнула, что теперь это современный ФАП, где тепло и светло, созданы все условия для работы персонала и оказания качественной медицинской помощи жителям села.

В день открытия обновленного ФАПа присутствовали глава Рыбно-Слободского муниципального района Радик Ислямов, Председатель Республиканского Совета фельдшеров Министерства здравоохранения РТ Айдар Гумеров и главный врач Рыбно-Слободской ЦРБ Ильназ Ахмадиев.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Радик Ислямов отметил важность обновления подобных объектов в сельской местности для создания необходимых условий получения качественной медицинской помощи на первичном уровне. Главный врач Ильназ Ахмадиев подчеркнул значимость прохождения профилактических мероприятий для выявления хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях и формирования здорового образа жизни.